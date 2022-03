Conferenza stampa Thiago Motta: «Partita difficile, ma affronteremo la Juve con lo stesso spirito»

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Juventus

ATTEGGIAMENTO – «Abbiamo ancora un allenamento, penso sempre a mettere la miglior squadra contro la prossima avversaria. É una partita difficile, andremo lì a fare la nostra partita, con lo stesso spirito e idea».

GOL NEL FINALE – «Penso che chi fosse in campo in quel momento stesse facendo bene e fosse in buone condizioni. Volevamo finire col pareggio, non è andata così, ha vinto una squadra che è molto forte e costruita per stare in Europa. Dobbiamo essere tutti contenti per chi era in campo, che ha tenuto la partita fino alla fine».

KOVALENKO – «Sì, è un caso particolare ma gli siamo vicini, non è facile per lui. Stiamo cercando di aiutarlo nel miglior modo possibile, alla fine sono cose in cui possiamo solo dare sostegno. Non è facile per lui e per noi, ma dobbiamo continuare così. Dal punto di vista sportivo lo vedo bene, si allena bene, sono contento per il suo lavoro. È un uomo in più a disposizione per giocare».

