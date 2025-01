Juve Milan, le dichiarazioni di Thiago Motta nel post partita

Thiago Motta, allenatore della Juve, ha parlato nel post gara della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Le dichiarazioni

Da Riyadh, casa della Supercoppa Italiana, il tecnico bianconero Thiago Motta , ha risposto alle domande di Sport Mediaset nel post gara della semifinale tra la sua Juve e il Milan di Sergio Conceicao. Le parole:

JUVE ANCORA RIPRESA – «Non possiamo essere contenti per quanto fatto. Anche nella ripresa c’è stata qualche situazione per chiuderla, il Milan ha creato una volta con Theo e tutto il resto del tempo molto poco. In ogni partita dobbiamo fare bene le due fasi, ma in una partita così con così poco il Milan non dovrebbe chiuderla in questo modo. Dovevamo farlo noi e non siamo stati capaci di farlo».

CAMBI VLAHOVIC E MBANGULA – «Tutte le scelte sono per il bene della squadra, ma in funzione del risultato. Sta a voi giudicare se ho fatto bene o no».

PASSO INDIETRO – «Sconfitta importante, era una partita vista nel primo tempo e nella ripresa. Avevamo possibilità di passare, arrivare in finale. Dispiace perchè oggi dal mio punto di vista c’era una grande opportunità di battere il Milan e arrivare in finale».

COSA NON ENTRA IN TESTA AI GIOCATORI – «Per quanto fatto in campo dispiace, nel carattere dobbiamo migliorare. Era una partita dalla nostra parte, controllata. Abbiamo creato situazioni per chiuderla e non l’abbiamo fatto. Il carattere viene sull’episodio, lì reagire è la cosa più importante. Dopo il primo episodio negativo non siamo stati bravi a reagire per avere la possibilità di passare e giocare una finale. Era quello che volevamo e che avevamo in mano fino al 70’».

PERCHE’ LA JUVE NON CHIUDE LE PARTITE – «Sono situazioni diverse. Con la Fiorentina era un po’ come oggi, siamo stati superiori e con la possibilità di chiuderla. Altre le abbiamo pareggiate senza creare a sufficienza per vincere. Altre volte siamo andati in svantaggio e di avere carattere per riprenderla. Oggi è lo stesso discorso della gara con la Fiorentina. Abbiamo superato l’avversario in tante cose ma loro con così poco l’hanno cambiata e hanno vinto. Situazioni ed episodi che succedono sempre, oggi non abbiamo reagito».

COME STA CONCEICAO – «Lo valuteremo. Ha avuto un fastidio. E’ importante per noi, oggi avendo anche bisogno nel secondo tempo di un qualcosa in più lo poteva fare Kenan come ha fatto nel primo tempo. Era questa l’idea, di gestire i tempi di gioco dei due e completare la gara nei 90 minuti».