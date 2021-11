Thiago Motta: «Rigore netto ma non c’era il fallo prima. Classifica? Non sono preoccupato»

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Bologna: le dichiarazioni del tecnico dello Spezia

RIGORE – «Non sono arrabbiato per il rigore, visto che è netto. Stavo ridendo il fallo prima, secondo me non c’era. Sono triste per la sconfitta, non abbiamo giocato una buona partita e se la porti fino alla fine puoi anche vincerla. Dobbiamo migliorare tanto per portarla fino alla fine e giocarla fino alla fine dove può succedere di tutto».

CLASSIFICA – «Non sono preoccupato, io lavoro e ho grande fiducia in quello che stiamo facendo. Sapevamo che non sarebbe stata facile, continueremo a lavorare e combattere. Fino ad oggi abbiamo fatto fatica a giocare contro le squadre della parte sinistra della classifica».

BOLOGNA – «Quando la porti così fino alla fine diventa complicata per l’avversario e lì è la strategia nostra portare tanti giocatori in avanti e abbiamo visto che loro prendono spesso gol su transizione ma per farla devi essere bravo. Noi siamo capaci a fare meglio».

INTER – «Per me è una squadra completa, sa cosa vuole in campo. Capace di difendersi in 11, uscire da un pressing alto e verticalizzare subito, capace di pressare alto e gestire i momenti della partita. È una squadra che è in un momento ottimo ma che se si prende i singoli è la squadra più forte del campionato».