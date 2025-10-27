Thiago Motta Juve, clamoroso rientro in panchina? Ecco l’ultima suggestione in caso di addio a Tudor: tutte le ipotesi

Thiago Motta Juve, pronto il bis? La suggestione shock del CorSport: ritorno immediato alla Juve se salta Tudor

La sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio ha compromesso seriamente la posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, nonostante il tecnico si mostri indifferente sul suo futuro. L’avvio di stagione è deludente, con un bilancio magro: tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions League.

Astinenza da Vittoria e Dati Impietosi

La crisi è certificata da una preoccupante astinenza: la Juve non vince dal 13 settembre (4-3 contro l’Inter). Se l’impegno contro il Real Madrid aveva offerto segnali sperati, la gara con la Lazio ha evidenziato i limiti più gravi della squadra. I dati del match sono impietosi:

Possesso palla sterile del 59% .

. 14 tiri totali (solo 5 nello specchio).

(solo 5 nello specchio). Confusione tattica evidente.

La prestazione è stata salvata solo dall’inefficacia della Lazio nel chiudere l’incontro. Nonostante le polemiche per un possibile rigore non concesso (step on foot di Gila su Conceição) e un McKennie graziato dal secondo giallo, il vero problema resta l’incapacità offensiva.

394 Minuti Senza Gol e il “Toto-Nomi”

A preoccupare sono i continui errori individuali (David, Locatelli), ma il dato più allarmante è l’impotenza in attacco: la Juventus non segna da 394 minuti.

Tudor è quindi a fortissimo rischio esonero. Le dichiarazioni di rito di Francois Modesto non bastano a blindarlo, e persino una vittoria contro l’Udinese potrebbe non salvarlo. Il toto-nomi per la sostituzione è già attivo, con le piste più calde che portano a:

Luciano Spalletti

Raffaele Palladino

Sullo sfondo, secondo il Corriere dello Sport, resta l’ipotesi clamorosa del ritorno di Thiago Motta, esonerato a marzo proprio per far posto a Tudor, e ancora sotto contratto con il club.

