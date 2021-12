Spezia, Thiago Motta in bilico: spunta una clausola

La panchina di Thiago Motta traballa e non poco, dopo la sconfitta interna di ieri contro il Lecce in Coppa Italia: spunta, però, una clausola

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Lecce la panchina di Thiago Motta traballa, anzi scricchiola forte. Il tecnico al termine ha detto di sentire la fiducia della società e della squadra, ma è chiaro che serve un cambio di rotta.

Come riportato da Il Secolo XIX, spunta una clausola che per il momento potrebbe ‘salvare’ Thiago Motta: sarebbe previsto un indennizzo di 400 mila euro qualora il tecnico venisse esonerato prima del 2022. Ed ecco dunque che le prossime due partite saranno decisive per il futuro dell’allenatore italo-brasiliano.