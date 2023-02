Thiago Motta via dal Bologna? L’agente: «Vi dico cosa succede»

Thiago Motta può lasciare la panchina del Bologna? L’agente del tecnico rossoblù parla così del possibile futuro

Dario Canovi, storico agente di Thiago Motta, a Tuttosport ha parlato del futuro del tecnico del Bologna.

LE PAROLE – «Inter? Credo sia assolutamente prematuro ogni discorso. E che lui sia troppo concentrato nell’ottenere il meglio possibile dal Bologna da poter pensare a qualsiasi altra cosa. Lui vuole fare altre partite come quella di domenica e quella di Firenze. Io ho 83 anni e gli ho detto “Thiago fai in modo, prima che passi a miglior vita, di farmi vedere che puoi arrivare dove io penso che tu possa arrivare, ovvero in una grande big del calcio europeo».