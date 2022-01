ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Thiago Silva rinnova col Chelsea: contratto fino al 2023 per il difensore brasiliano che punta al Mondiale

Ufficiale il rinnovo di Thiago Silva con il Chelsea fino al 2023.

COMUNICATO – «Il nuovo contratto di Thiago Silva durerà fino alla conclusione della stagione 2022/23, a metà della quale spera anche di rappresentare il Brasile ai Mondiali in Qatar, dopo essere rimasto titolare della Selecao nelle qualificazioni. “Giocare qui con il Chelsea è un vero piacere. Non avrei mai pensato di giocare per tre anni qui in questo grande club, quindi sono molto felice di rimanere per un’altra stagione”, ha dichiarato il brasiliano».