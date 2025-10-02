Thomas Muller trascina i Vancouver Whitecaps: primo trofeo in Canada con gol decisivo

Thomas Muller trascina i Vancouver Whitecaps: gol e primo titolo nel Canadian Championship. I dettagli

I Vancouver Whitecaps hanno conquistato il Canadian Championship 2025, superando in finale il Vancouver FC con un netto 4-2. La vittoria segna un momento storico per il club della British Columbia, ma soprattutto per Thomas Müller, ex bandiera del Bayern Monaco, che ha trovato la rete nella partita decisiva, confermando il suo impatto immediato nel calcio nordamericano.

Un torneo in crescita

Il Canadian Championship, istituito nel 2008, è nato con l’obiettivo di garantire al Canada una rappresentante nella CONCACAF Champions League. Prima della nascita della Canadian Premier League nel 2019, infatti, le squadre canadesi militavano prevalentemente nei campionati statunitensi. Oggi la competizione riunisce i club della MLS – come Whitecaps, Toronto FC e CF Montréal – e le formazioni della lega nazionale, offrendo un palcoscenico unico per il calcio canadese.

A 35 anni, Thomas Müller, attaccante tedesco noto per la sua intelligenza tattica e la capacità di inserirsi negli spazi, ha scelto di chiudere la carriera lontano dall’Europa, accettando la sfida canadese. Il suo arrivo a Vancouver ha avuto un impatto immediato: cinque gol in cinque partite, numeri che testimoniano la sua classe senza tempo. La rete in finale non è solo un sigillo personale, ma anche la conferma di quanto la sua esperienza possa elevare il livello della squadra.