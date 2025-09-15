 Risata Thuram: Marcus ha dato spiegazioni all'Inter. Ecco cosa ha detto al fratello
Risata Thuram: Marcus ha dato spiegazioni all’Inter. Ecco cosa ha detto al fratello

fratelli thuram juventus inter

Risata Thuram: Marcus ha dato spiegazioni all’Inter. Ecco cosa ha detto al fratello in occasione del quarto gol della Juventus

Emergono nuove significative ricostruzioni sul Derby d’Italia di sabato scorso, vinto per 4-3 dalla Juventus contro l’Inter e in particolare sull’episodio che ha fatto il giro dei social. Sotto i riflettori è finito il dialogo surreale tra i fratelli Marcus e Khéphren Thuram, con il padre Lilian a osservare dalla tribuna dello Stadium. Il momento chiave è l’attesa per la decisione del VAR sul gol di Adzic, viziato da un presunto fallo di Khéphren su Bonny. Mentre l’arbitro attendeva indicazioni, Marcus si sarebbe avvicinato al fratello bianconero, dicendogli bonariamente – secondo la Gazzetta«Dai, dillo all’arbitro che hai fatto fallo!».

Questo scambio di battute, accompagnato da sorrisi, ha sollevato un polverone nell’ambiente nerazzurro, scivolato a meno sei dalla vetta. Come ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, ieri ad Appiano Gentile c’è stato un confronto tra la dirigenza, lo staff e l’attaccante francese. La giustificazione fornita da Thuram, tuttavia, ha convinto pienamente tutti, compreso l’allenatore dell’Inter. Il tecnico, già nel dopogara, aveva cercato di smorzare i toni: «Non fate sempre polemica, non è un bene per nessuno».

Il caso è quindi rientrato. La società ha deciso di non prendere alcun provvedimento disciplinare nei confronti del suo attaccante. Marcus Thuram, che aveva terminato la sfida con la Juventus accusando dei crampi, ha recuperato e non presenta problemi muscolari. Sarà dunque regolarmente convocato e a disposizione per l’importante trasferta di mercoledì sera ad Amsterdam, dove l’Inter affronterà l’Ajax in Champions League.

