Thuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione in estate: la mossa del ds interista

La primavera potrebbe essere il momento giusto per il risveglio di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, che non segna da troppo tempo. Nonostante un inizio di stagione promettente, con 9 gol realizzati prima della fine del 2025, l’anno nuovo non ha sorriso allo strike francese. Nel 2026, infatti, Thuram ha segnato solo 3 gol in campionato, l’ultimo dei quali il 8 febbraio nella vittoria per 5-0 contro il Sassuolo. Dopo quella rete, il francese è entrato in un preoccupante digiuno che ha coinvolto anche la sua performance generale, con prestazioni che non sono state all’altezza delle aspettative.

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L’allenatore Cristian Chivu e il club si aspettavano di più da Thuram in momenti cruciali, come il periodo in cui Lautaro Martínez si è infortunato. Nonostante le difficoltà, il francese ha ancora l’opportunità di dimostrare il suo valore. Domani sera, contro il Fiorentina, l’Inter avrà bisogno di un segnale positivo da parte sua, soprattutto per tenere vivo il sogno scudetto.

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Il futuro di Thuram in discussione

La situazione di Marcus Thuram all’Inter sembra essere diventata incerta, con voci di mercato che circolano già nelle ultime settimane. Come ricordato da Tuttosport, direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, ha recentemente svolto un viaggio a Londra, dove ha monitorato alcuni club di Premier League e anche quelli della Saudi Pro League interessati al futuro dell’attaccante. Tuttavia, il suo destino all’Inter potrebbe essere scritto nelle prossime settimane, a partire dalla partita con la Fiorentina.

In un contesto dove Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny stanno trovando sempre più spazio, Thuram ha l’opportunità di zittire le critiche e rispondere con i gol, tornando a essere protagonista nella corsa al titolo. Un risveglio da parte sua sarebbe fondamentale per il futuro del reparto offensivo nerazzurro.