Thuram: «Io non ero forte come Pio. Polemica post Juve? Do tutto per l’Inter, pensino quello che vogliono». Le parole dopo la doppietta all’Ajax

Serata da protagonista per Marcus Thuram, che con una doppietta di testa ha trascinato l’Inter alla vittoria in Champions League contro l’Ajax. Al termine del match, l’attaccante francese si è presentato ai microfoni di Amazon Prime Video, offrendo un’analisi lucida che ha toccato non solo la prestazione della squadra, ma anche temi più personali, come l’elogio a un giovane compagno e la risposta alle recenti polemiche.

Thuram ha iniziato commentando i suoi due gol, deviando immediatamente i meriti sui compagni e sul collettivo, sottolineando l’importanza della vittoria come reazione dopo un periodo delicato. «Due bei gol con due corner tirati molto bene da Chalanoglu, abbiamo fatto una grande gara senza prendere gol e siamo molto felici. Dovevamo rispondere dopo la partita con la Juve e l’abbiamo fatto». Il focus è rimasto sul gruppo anche parlando del cammino europeo: «3 punti presi, dobbiamo prenderne tanti per passare il turno. Più importante che l’Inter vinca, non chi fa goal. Ora concentrati sulla prossima».

L’attaccante ha poi riservato parole di grande stima per il giovane Pio Esposito, dimostrando umiltà e spirito da leader. «Molto bene, tutto il mondo ora conosce Pio che è un ragazzo fantastico. Un giovane fortissimo, io non avevo le sue qualità, non ero così forte. Gli auguro il meglio, ci aiuterà quest’anno».

Infine, ha affrontato con serenità le critiche e le discussioni seguite alla partita contro la Juventus, spegnendo sul nascere ogni polemica riguardo al suo atteggiamento e ribadendo il suo totale attaccamento alla maglia. «Non mi sentivo non libero. La gente interpreta come vuole, ma sa che darò tutto per l’Inter. Non mi ha dato fastidio. La reazione, i social… la reazione non era un problema. Rimane il Marcus Thuram di sempre? Sì, sempre. Meglio così, no?». Un messaggio chiaro che chiude il cerchio su una serata perfetta, da leader in campo e fuori.