Thuram: «Le critiche a Pirlo mi fanno ridere. Il confronto con Zidane...»

Lilian Thuram ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’ex difensore sulle critiche – per lui eccessive – ad Andrea Pirlo.

«Tutto questo mi fa ridere. Io credo che per diventare un grande allenatore, un grande giocatore, un grande cuoco o giornalista hai bisogno di tempo. Non è che puoi diventare un gran professionista alla prima stagione. Pirlo è uguale, non gli puoi chiedere le stesse cose a chi fa questo mestiere da 10-15 anni d’esperienza. Zidane quando ha preso il Real Madrid non era la prima volta che faceva l’allenatore, tutto questo mi fa ridere quando criticano Pirlo. C’è una cosa si chiama fare esperienza e lui la sta facendo».