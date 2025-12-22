Tomori sicuro sul Milan: «Siamo ambiziosi in questa stagione. Ecco cosa ci ha detto Max Allegri» - Calcio News 24

Tomori e le parole sul suo Milan considerando anche gli obiettivi stagionali della squadra rossonera

Alla vigilia del suo quinto anniversario con la maglia del Milan, Tomori si racconta in una lunga intervista concessa alla BBC Sport, offrendo uno sguardo profondo sulla sua crescita personale e professionale. Il difensore inglese, oggi uno dei pilastri della retroguardia rossonera, ha spiegato come questa stagione rappresenti un passaggio chiave della sua carriera, tra nuove responsabilità e ambizioni condivise con il club.

Al centro dell’intervista c’è inevitabilmente il rapporto con Massimiliano Allegri. Secondo Tomori, il tecnico livornese ha inciso in maniera decisiva sulla sua evoluzione tattica: “Mi sento nel momento migliore della mia carriera. Allegri mi ha insegnato a leggere le situazioni, a scegliere quando intervenire e quando aspettare”. Un lavoro che ha permesso al centrale rossonero di diventare più completo, meno istintivo e più efficace nella gestione delle energie e delle letture difensive.

La crescita di Tomori è seguita con attenzione anche dalla dirigenza, in particolare dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, che ha deciso di puntare sulla continuità del reparto arretrato per rilanciare il Milan ai vertici. L’obiettivo dichiarato è chiaro: tornare in Champions League. “Abbiamo tutti qualcosa da dimostrare – ha spiegato Tomori – sentiamo la responsabilità di riportare il Milan dove merita”.

L’inglese ha poi parlato del peso della storia rossonera. A Milanello, tra le immagini di Maldini, Baresi e Nesta, Tomori percepisce ogni giorno il valore della maglia che indossa. Un’eredità che motiva e responsabilizza, spingendolo a migliorarsi costantemente.

Infine, lo sguardo si sposta sulla Nazionale inglese. Il sogno Mondiale resta vivo e Tomori sa di essere sotto osservazione da parte di Thomas Tuchel. La strada è competitiva, ma le prestazioni con il Milan possono fare la differenza. Per Tomori, il presente parla rossonero, il futuro resta tutto da conquistare.

