Tomori Milan, trattativa in corso: il difensore rossonero è al centro del nuovo progetto rossonero del tecnico Allegri

Tomori Milan, il difensore rossonero non si tocca: il tecnico Massimiliano Allegri lo blinda, il Diavolo prepara il rinnovo

“Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Quando non si possono vincere non si devono perdere.” La celebre massima di Massimiliano Allegri ha fatto da bussola al Milan nella vittoria contro una Fiorentina rimaneggiata ma combattiva. La differenza l’ha fatta la mentalità: quando un Pallone d’Oro come Luka Modric indossa l’elmetto e si cala nella battaglia, tutta la squadra lo segue. Il gruppo ha imparato a non concedere nulla, e l’atteggiamento di giocatori chiave come Fikayo Tomori è cambiato radicalmente.

Tomori, l’uomo indispensabile di Allegri

Il tecnico livornese è tornato con idee chiare, affidandosi ai leader dello spogliatoio – Gabbia, Maignan, Leao e soprattutto Tomori. L’inglese è diventato un pilastro: sempre titolare nelle prime sette giornate, schierato anche quando non era al meglio, come a Torino contro la Juventus. Allegri ha cucito su di lui un ruolo perfetto: da braccetto di destra, più riflessivo e ordinato, Tomori ha trovato la sua dimensione ideale.

La metamorfosi nei numeri

I dati confermano la crescita: quasi il 60% dei duelli totali vinti, il 67% nei contrasti a terra e una media di tre palloni recuperati a partita. Numeri che raccontano la rinascita di un difensore che a gennaio era stato vicino al Tottenham. Lo stesso Tomori ha spiegato il cambiamento: “Allegri ci ha detto subito che non potevamo subire tanti gol come la scorsa stagione. Abbiamo seguito le sue indicazioni, restando compatti e senza lasciare spazi.”

Futuro rossonero: rinnovo in vista

La continuità di rendimento ha convinto la dirigenza a muoversi per blindare il giocatore. Il contratto, in scadenza nel 2027, potrebbe essere prolungato di uno o due anni: i primi contatti sono già avvenuti e non si escludono accelerazioni. Segnale chiaro: Tomori e il Milan vogliono crescere ancora insieme.

