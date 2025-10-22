Calciomercato Milan, rinforzi a gennaio per potenziare la rosa? Ecco la situazione - Calcio News 24

Calciomercato Milan: due rinforzi a gennaio per puntare davvero allo Scudetto

Il Milan guarda tutti dall’alto dopo le prime giornate di Serie A, e la vetta solitaria della classifica ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Tuttavia, se l’obiettivo è tornare a vincere lo Scudetto, il club dovrà fare i conti con la realtà del campo e agire con decisione sul fronte calciomercato Milan. La sessione di gennaio, infatti, sarà determinante per colmare alcune lacune evidenti nella rosa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan può sognare in grande, ma ha bisogno di almeno due innesti per trasformare l’ambizione tricolore in un obiettivo concreto. Il quotidiano sportivo sottolinea come, per reggere il confronto con le principali rivali fino alla fine della stagione, servano rinforzi mirati in zone chiave del campo.

Il primo intervento urgente nel calciomercato Milan riguarda il reparto difensivo. Dietro i quattro titolari, la coperta appare troppo corta. L’unica vera alternativa è il giovane Odogu, promettente ma ancora inesperto per affrontare impegni ravvicinati tra campionato e coppe. Una squalifica o un infortunio rischierebbero di compromettere l’equilibrio difensivo. Per questo motivo, la priorità della dirigenza è l’acquisto di un difensore centrale affidabile e con esperienza.

Il secondo nodo da sciogliere riguarda l’attacco, più precisamente l’esterno destro offensivo. In questo momento, molto dipende dalla crescita di Zachary Athekame, giovane interessante ma ancora acerbo per garantire continuità ad alti livelli. Se Allegri – o il tecnico in carica – non riceverà segnali convincenti dal talento in rosa, il calciomercato Milan dovrà portare a Milanello un nuovo esterno in grado di alzare la competitività offensiva della squadra.

In sostanza, il Milan ha gettato basi solide, ma il cammino verso il tricolore è ancora lungo e pieno di insidie. I rinforzi di gennaio saranno fondamentali per dare respiro alla rosa, aumentare le rotazioni e permettere a Pioli (o all’attuale tecnico) di gestire al meglio le energie nella seconda parte della stagione.

Il messaggio che emerge è chiaro: il calciomercato Milan non dovrà essere solo di contorno, ma strategico e risolutivo. Se la dirigenza riuscirà a chiudere due operazioni intelligenti, lo Scudetto potrà diventare una possibilità concreta, non solo un sogno di inizio stagione.

