Tomori non ha dubbi: «A questo punto della stagione è importante prendere i tre punti. Potevamo chiudere la partita prima»

4 ore ago

Tomori sicuro: «Modric? È veramente una leggenda, un esempio per noi dentro lo spogliatoio». Le sue parole

Al termine della sfida tra Pisa e Milan, valida per la 25ª giornata della Serie A 2025/26, Fikayo Tomori ha analizzato la prestazione rossonera ai microfoni di Sky Sport. Di seguito tutte le sue dichiarazioni:

Sulla vittoria: «A questo punto della stagione è importante prendere i tre punti. Potevamo chiudere la partita prima e giocare meglio ma i tre punti sono pesantissimi».

Sulla fase difensiva: «Siamo più un blocco, difendiamo insieme e siamo più esigenti di non prendere gol. Siamo più solidi in generale e lavoriamo tutti insieme per non prendere gol perché sappiamo bene che abbiamo attaccanti forti: possono cambiare la partita».

Sulla classifica: «Guardiamo a noi, siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare. Stasera era da vincere e lo abbiamo fatto. Mercoledì abbiamo un’altra partita contro il Como che sarà molto difficile».

Su Modric: «È veramente una leggenda, un esempio per noi dentro lo spogliatoio. Quando gioca così e quando abbiamo bisogno di un campione, c’è sempre: oggi ha vinto la partita per noi. Siamo contenti perché è sempre un esempio».

