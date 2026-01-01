Tonali Juventus, il centrocampista italiano resta una possibilità per i bianconeri: ecco quando potrebbe ritornare in Italia

Tonali Juventus, Spalletti ha chiesto il centrocampista italiano e Comolli sta lavorando su questa pista soprattutto in ottica estate

Mentre l’attenzione dei tifosi è concentrata sull’imminente apertura del mercato invernale e sulla ricerca di un centrocampista utile nell’immediato, alla Continassa la dirigenza bianconera guarda già oltre. La Juventus, infatti, sta lavorando sottotraccia per costruire un progetto ancora più ambizioso e duraturo, e nelle ultime ore è emersa una suggestione destinata a far discutere: Tonali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club starebbe valutando l’ipotesi di un grande investimento per la prossima estate, individuando in Sandro Tonali il profilo ideale per alzare il livello del centrocampo.

Il nome del centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana è cerchiato in rosso negli uffici juventini. Tonali rappresenta il prototipo del giocatore moderno: visione di gioco, qualità in impostazione, intensità nei contrasti e grande capacità di recupero palla. Un centrocampista totale, capace di ricoprire più ruoli e di garantire equilibrio e personalità. Proprio queste caratteristiche lo rendono, secondo i piani del club, il tassello perfetto per la Juventus del futuro.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Se gennaio è il mese delle opportunità e degli aggiustamenti, l’obiettivo vero sarebbe l’estate del 2026. L’Amministratore Delegato Damien Comolli vorrebbe fare di quella finestra di mercato il momento della definitiva consacrazione del progetto tecnico affidato a Luciano Spalletti. L’allenatore toscano, stando alle indiscrezioni, vedrebbe in Tonali la coppia ideale: il regista-leader su cui fondare la squadra dei prossimi anni. Dopo l’esperienza in Premier League, che ne ha temprato il carattere e migliorato la gestione dei ritmi elevati, Tonali è considerato pronto per assumere un ruolo centrale anche a livello internazionale.

L’operazione, però, si annuncia estremamente complessa dal punto di vista economico. Il Newcastle non ha alcuna urgenza di vendere e valuta il suo numero 8 cifre molto elevate, vicine ai 70 milioni di euro investiti per acquistarlo dal Milan nel 2023. Un ostacolo significativo per la Juventus, che dovrebbe programmare con attenzione un sacrificio finanziario importante, magari accompagnato da alcune cessioni eccellenti.

A favore dei bianconeri potrebbe però giocare la cosiddetta “variabile cuore”. Dopo alcuni anni in Inghilterra, Tonali potrebbe essere tentato dal ritorno in Serie A e dalla possibilità di diventare il volto simbolo della squadra più titolata d’Italia. Secondo Sky Sport, l’idea Tonali Juventus non è una semplice suggestione: le grandi manovre per l’estate sono già iniziate.