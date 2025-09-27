Tony Effe: «Beckham il mio modello di stile. I calciatori meglio vestiti sono della Fiorentina e del Milan…» - Calcio News 24

Tony Effe ha avvicinato il calcio alle passerelle attraverso la trap, intrecciando lusso e strada. I brand lo cercano, i fan lo imitano e i media lo inseguono. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

BECKHAM «È il mio modello di stile. Il primo ad aver avuto un contratto extracalcistico. E mi è sempre piaciuto l’immaginario di coppia con Victoria. L’outfit più iconico? Il pareo al Mondiale ‘98».

I CALCIATORI MEGLIO VESTITI «Leao. Ma anche Moise Kean, amo molto il suo stile».

LA MAGLIA PREFERITA – «Quella del Chelsea 2016/17, la indossavo in “Super Sayan”. Lì ho iniziato ad abbinare le jersey con le scarpe in pelle. Un match che mi piace tuttora».

LA SUA IDEA DI MODA – «Non copiare mai gli altri, piuttosto prendere ispirazione. Avere personalità, sentirsi liberi e mai giudicati… Ci sono tanti rapper di cui mi piace lo stile, ma si dai, io sono un po’ il trendsetter».

I TRE ACCESSORI ESSENZIALI – «Tre accessori: delle catene da applicare ai jeans, che completano e arricchiscono l’outfit; un orologio, non conta quale; e un Oura Ring, per monitorare tutti i parametri del corpo».

L’IMMAGINE NEL SUCCESSO «Nel mondo della musica, l’immagine conta molto, quasi 50/50. Ma non solo nel mio campo: tornando a Beckham, pure per lui è stata importante».

SINNER L’ATLETA DEI SOGNI «Un campione che mi piacerebbe vedere con la mia collezione è sicuramente Jannik Sinner!».