Top five campionati esteri: le capoliste di domenica

Top five campionati esteri, in questo fine settimana le capoliste giocano tutte di domenica: l’analisi

Dopo le coppe europee, tornano i campionati per una domenica che si annuncia interessante. Proviamo a capire se il primato in classifica potrà essere mantenuto da chi in questo momento occupa il primo posto. In Italia il Napoli ospita il Bologna, il pronostico è a senso unico (ore 18). Vediamo cosa succede in Francia, Germania, Inghilterra, Olanda e Spagna.

LIGUE 1 – Il Psg ospita in casa il Marsiglia (ore 20,45). Prima contro terza ma umori recenti opposti: Galtier è alle prese con i rumors su Mbappé. Tudor ha vinto in casa dello Sporting Lisbona e si è rimesso in piena corsa per la qualificazione agli ottavi. In mezzo, pronto a

insinuarsi, la sorpresa Lorient.



BUNDESLIGA – Occhi puntati su Union Berlino-Borussia Dortmund (ore 20,45). Prima contro quarta e la capolista ha tutte le intenzioni di continuare a essere la sorpresa del campionato.



PREMIER LEAGUE – Leeds-Arsenal (ore 15). I padroni di casa non vincono da più di un mese, i Gunners sono reduci da 3 successi di fila e anche in Europa League non sbagliano un colpo. Il mostro Haaland aspetta vigile alle loro spalle.



EREDIVISIE – Az Alkmaar-Feyenoord (ore 16,45, visibile su MolaTv). La capolista è la prima, contrariamente alle previsioni. Ha già battuto l’Ajax: se si ripetesse, l’Eredivisie avrebe una nuova “grande”.



LIGA – Real Madrid-Barcellona (ore 16,15). Il Clasico, basta la parola. In 8 incontri, i catalani hanno incassato una sola rete. Sono reduci dai 3 gol dell’Inter. Cosa succederà adesso?