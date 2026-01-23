Torino in ansia per le condizioni di Simeone: infermeria piena ed emergenza totale per Baroni! Il punto sugli infortunati dei granata

Vigilia di passione in casa Torino. La marcia di avvicinamento alla sfida contro il Como è ostacolata da una situazione clinica sempre più complessa che tiene col fiato sospeso tutto l’ambiente granata. L’attenzione principale è rivolta a Giovanni Simeone: il centravanti argentino, leader tecnico ed emotivo della squadra, è in forte dubbio. Come rivelato da Tuttosport, il “Cholito” continua ad allenarsi a parte a causa della contusione al polpaccio rimediata in Coppa Italia. Nonostante la gioia per la recente paternità (è nato il figlio Tullio Pablo), il dolore persiste e non gli permette di forzare i ritmi.

Il peso dell’assenza e il precedente preoccupante

Per Marco Baroni, tecnico dei piemontesi, l’eventuale forfait del numero 18 sarebbe una tegola pesantissima. I precedenti non sorridono: nell’unica finestra stagionale in cui l’ex Napoli è rimasto ai box, il Toro è scivolato in una crisi di risultati con tre sconfitte consecutive. Lo staff medico tenterà il miracolo fino all’ultimo, ma la prudenza è d’obbligo per evitare ricadute.

Bollettino di guerra: Gineitis, Aboukhlal e il caso Masina

Se l’attacco piange, il resto della rosa non ride. L’infermeria al “Filadelfia” è affollata: sono certi assenti a Como Gvidas Gineitis, giovane mediano lituano, e Zakaria Aboukhlal, esterno marocchino adattatosi con successo al 3-5-2. Per entrambi la diagnosi parla di interessamento distrattivo ai flessori: uno stop che rischia di prolungarsi oltre il weekend.

Piove sul bagnato anche in difesa. Il rientro di Adam Masina dalla Coppa d’Africa non ha portato sorrisi: il difensore, reduce dalla finale persa col Marocco, ha riportato una contusione al bacino che lo mette a rischio anche per la successiva gara contro il Lecce. Con Ivan Ilic (problemi alla schiena) e Ali Dembélé (sovraccarico al polpaccio) ancora a mezzo servizio, Baroni si ritrova con gli uomini contati: dietro restano a disposizione solo Maripan, Ismajli, Coco e il jolly Tameze.

