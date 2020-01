Torino e Atalanta si caratterizzano per un pressing a uomo. Sono squadre molto intense che vogliono aggredire in avanti

Per quanto la fase di possesso sia agli antipodi, il modo di difendere di Mazzarri e Gasperini ha diversi tratti in comune. Entrambi optano per una fase di non possesso aggressiva e intensa, in cui il pressing è fortemente orientato sull’uomo.

La voglia è quella di recuperare palla in avanti, senza concedere troppo l’iniziativa all’avversario. C’è quindi di aspettarsi un match molto fisico con duelli individuali a tutto campo. Tra l’altro, Gasperini soffre il Torino di Mazzarri, che ha vinto le ultime due partite contro la Dea.