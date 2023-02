Torino, Berruto: «Cairo convinca Juric a restare»

Torino, l’appello di Berruto a Juric: «Ricordi sempre che il suo salto di qualità può farlo proprio nel Toro»

Mauro Berruto, deputato del PD, ex ct dell’ItalVolley e grande tifoso del Torino, ha parlato a Tuttosport in vista del Derby di martedì. Di seguito il suo appello a Cairo per convincere Juric alla permanenza in granata.

JURIC – «Ci sono tutte le potenzialità, le condizioni perché si alzi l’asticella. Ed è esattamente quello che chiedono Juric e i tifosi a Cairo. Per prima cosa, intanto, il presidente invogli Juric a restare. Costruisca per tempo uno zoccolo duro nella rosa. Ma anche Juric sappia che è alla guida di una realtà dalle grandissime potenzialità. E di un popolo. Ricordi sempre che il suo salto di qualità può farlo proprio nel Toro: una grande opportunità pure per lui. Spero che resti anche perché certi progetti di crescita partono proprio da un allenatore: mettere in sicurezza il progetto tecnico e creare un processo attrattivo su altri giocatori. Idealmente, come il Toro di Mondonico negli Anni 90, ma stavolta con una società che non sfascia i conti»

DERBY – «Sarà difficilissimo. Partiamo sfavoriti. Bisognerà fare tutto quello che si potrà come a San Siro, in Coppa: la partita più da Toro di questi ultimi anni. Se è stato possibile battere i campioni d’Italia con 2 ragazzini che fecero cose non normali, significa che abbiamo le potenzialità per giocarci pure questo derby. Indispensabile è crederci. Spero che nella squadra si stia accendendo una scintilla. E un orgoglio gigantesco»