Torino, ufficiale il riscatto di Biraghi dalla Fiorentina: date, cifre e comunicato – FOTO 

Ufficiale il riscatto di Cristiano Biraghi dalla Fiorentina, vediamo date, cifre e comunicato del Torino. Ecco anche il post del club granata

La notizia era nell’aria, ora è arrivata l’ufficialità: il futuro di Cristiano Biraghi sarà al Torino. Continua quindi il matrimonio tra il terzino sinistro, arrivato lo scorso gennaio all’ombra della Mole dalla Fiorentina, e il club piemontese. Nello specifico la scuderia di Via Viotti ha esercitato diritto di riscatto dalla compagine gigliata per 100mila euro. Il giocatore – per lui prima dell’esperienza in Toscana un passato tra Inter e Pescara – si lega così ai granata con un contratto fino al 30 giugno 2027; vediamo il comunicato ufficiale apparso in data odierna poco dopo le 18 sui portali del Torino:

COMUNICATO RISCATTO BIRAGHI DEL TORINO – «Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver esercitato dall’ACF Fiorentina il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Cristiano Biraghi, che ha firmato un contratto biennale. Avanti insieme, Sempre Forza Toro!»