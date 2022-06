Torino, Bremer: «Sto valutando diverse proposte, è solo questione di tempo»

Gleison Bremer, difensore del Torino, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Resenha Espn

Gleison Bremer, difensore del Torino, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Resenha Espn. Le sue dichiarazioni:

«La mia intenzione era chiara già dallo scorso anno. Ho detto a mister e società di voler andare via. Conosco le mie ambizioni e voglio giocare in Nazionale, in Champions League. Sto valutando diverse proposte, solo questione di tempo».