Torino Cagliari: se la rifinitura dipende da Belotti…

Il Torino dipende da Belotti anche in fase di rifinitura. I granata faticano molto quando devono attaccare difese schierate

Il Torino ha pareggiato contro il Cagliari più con l’inerzia che con le idee. Evidenti i problemi nel possesso e nello scardinare la struttura difensiva avversaria, con la situazione che solo parzialmente è migliorata con l’ingresso di Verdi e Zaza.

Un dato statistico che riflette bene la sterilità del Torino. Degli 8 passaggi chiave totali dei granata, 5 sono arrivati da Belotti. Il Gallo è stato il giocatore che più di tutti ha fatto tirare in porta un compagno (ha pure confezionato l’assist per Zaza). Insomma, se la rifinitura del Torino dipende quasi in toto da Belotti, vuol dire che ci sono grossi problemi nel costruire occasioni da rete, e che ci si affida troppo alla generosità del capitano.