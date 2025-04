Torino, Cairo spiega: «Con Zapata altro campionato, come se all’Inter mancasse Lautaro. Milinkovic tra i migliori. Ricci? Ecco come stanno le cose»

Urbano Cairo alza la voce, il patron del Torino fa il punto della situazione, da Zapata a Ricci, ma anche Milinkovic e la stagione dei piemontesi

«Con Zapata avremmo fatto grandi cose», parola di Urbano Cairo che – intervenuto nel tardo pomeriggio sulle frequenze di Radio Kiss Kiss – è tornato a parlare del grave infortunio al crociato che ha visto protagonista il centravanti del Torino lo scorso ottobre.

Ma al di là del ko del colombiano (peraltro fresco di rinnovo sino al 2028 col club di Via Viotti), sono tanti i temi menzionati dal patron della scuderia piemontese nel corso dell’intervista. Spazio anche per le prossime sfide in arrivo per i ragazzi di Paolo Vanoli, così come per le voci di calciomercato che vedono due di questi assoluti protagonisti: Vanja Milinkovic-Savic e Samuele Ricci. Ecco qui riportati alcuni estratti salienti dell’intervento dell’editore alessandrino:

CAIRO SULL’INFORTUNIO DI ZAPATA – «Con Zapata avremmo fatto grandi cose, è un po’ come se all’Inter mancasse Lautaro: è stato un peccato perdere Duvan, sarebbe stato un altro campionato».

SFIDE IN ARRIVO CON NAPOLI E INTER – «Il Torino affronterà le due finaliste per lo scudetto Inter e Napoli? Sto pensando di venire al ‘Maradona’, per me andare a Napoli è sempre una festa e faccio i complimenti ai partenopei perché hanno una grande squadra: nelle ultime cinque giornate affronteremo sia loro sia l’Inter, due gare molto importanti in chiave scudetto».

MILINKOVIC SAVIC E RICCI AL CENTRO DEL MERCATO – «Al momento non abbiamo parlato con nessuno e sono voci che non hanno alcun fondamento. La clausola del portiere? Sono cose che si possono cambiare e non è detto, lui è un grande estremo difensore, tra i migliori in Europa»

