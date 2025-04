Torino, Cairo dopo l’Udinese: «Super Toro con i suoi primavera. Vi racconto il rinnovo di Zapata. E su Adams…» 

Urbano Cairo commenta Torino Udinese, ecco le dichiarazioni del patron granata ai margini della sfida, la sua intervista dopo la partita

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) «Bella vittoria, meritata». Esordisce così Urbano Cairo dopo Torino Udinese. Il patron granata ha appena visto i suoi giocatori superare per 2 reti a 0 la controparte friulana nel recupero del match valido per la giornata numero 33 di Serie A. Tanti i temi affrontati dall’editore nell’intervista insieme ai giornalisti presenti per l’occasione, ecco le dichiarazioni dell’imprenditore raccolte da CalcioNews24.

Le parole di Urbano Cairo dopo Torino Udinese:

Buonasera Cairo, un commento sulla partita?

«Siamo stati compatti. Sono contento che ha esordito anche Perciun. Nel secondo tempo c’erano lui, Dembelé e Gineitis dalla Primavera. Ci sarebbe potuto essere anche Njie, quindi non è male».

Ha parlato con Dembele dopo il gol? Sembra lontano il rosso di Firenze…

«Certo, lui è stato bravo è rialzarsi. Lui è un ragazzo straordinario, un grande lavoratore…grande impegno. Poi è cresciuto fisicamente, ha una grande fisicità.

Diciamo che quest’anno ha giocato poco, ma anche soltanto allenarsi con la squadra è stato utile. Più gioca meglio è, ma anche stare con noi ed entrare ogni tanto gli fa bene. Sta sera direi bene».

Domanda di CalcioNews24: ci racconta il rinnovo di Zapata in settimana?

«Beh siamo contenti. Con Duvan c’è un rapporto speciale, eravamo dispiaciuti per l’infortunio ma crediamo molto in lui, è un grande leader, una grande persona. Lui era contento. L’ho visto l’altro giorno dopo il rinnovo l’ho visto allenarsi, sta bene. Stimare un tempo di recupero? Ora siamo a metà aprile. L’obiettivo è che possa essere con noi per il ritiro. Ha un bel tempo per recuperare. Schuurs? Anche lui, saranno due nuovi acquisti».

Adams a quota 10 gol col Torino…

«Gli manca un gol per raggiungere Dennis Law in Serie A. Ha eguagliato il suo record mi pare in Premier League e ha davanti ancora 5 partite. È cresciuto molto, sta facendo bene. È chiaramente un campionato diverso rispetto a quello inglese, molto tattico. Ha dovuto abituarsi ma ha fatto passi da gigante. Sul gol non era banale!».

Il Torino – affrontando Inter e Napoli – sarà protagonista della lotta scudetto

«Eh sì, abbiamo il Napoli poi l’Inter. Noi dobbiamo dare il meglio con tutti ovviamente. Ma certo che sono due partite importanti. Buongiorno? L’ho sento sempre lui. Gli ho chiesto come stesse, sta molto meglio adesso. È un grande ragazzo e una grande persona, siamo rimasti in grandi rapporti. Ero a Napoli altro giorno per un evento, l’ho sentito ma purtroppo si allenava».

