Torino, Cairo sicuro: «Baroni? Scelto per il percorso, vi racconto l’esonero di Vanoli. Su Ricci al Milan nessuna trattativa, l’Europa…»

Urbano Cairo a ruota libera, dall’esonero di Paolo Vanoli all’arrivo di Marco Baroni, ma anche il calciomercato e il futuro di Samuele Ricci

Quella che si avvia verso la conclusione è stata una giornata ricca di eventi in casa Torino. Nella prima mattinata il club calcistico piemontese ha reso noto l’esonero del tecnico Paolo Vanoli, per poi – tramite una nota ufficiale apparsa sui propri portali – comunicare l’approdo del sostituto Marco Baroni. Lo stesso ex Lazio ha poi, verso l’ora di pranzo, fatto visita al centro sportivo Filadelfia dove ha completato tutte le procedure del caso e fatto conoscenza del suo nuovo staff.

A suggellare quanto accaduto nelle ultime 24 ore ci ha pensato il numero uno della società di Via Viotti. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Urbano Cairo ha fatto il punto della situazione a partire proprio dal cambio di testimone in panchina prima di soffermarsi sul calciomercato. Sentiamo alcuni estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’imprenditore all’emittente:

Buonasera presidente Cairo, ci racconta l’arrivo di Marco Baroni al posto di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino?

«Diciamo che noi abbiamo fatto una stagione anche buona in certi momenti. Siamo partiti benissimo…poi meno bene anche perché purtroppo c’è stato l’infortunio di Zapata. Poi di nuovo molto bene, mentre alla fine abbiamo avuto le ultime otto partite dove veramente abbiamo fatto molto al di sotto di quel che ci aspettavamo. Il che non voleva dire che se avessimo fatto benissimo saremmo andati in Europa, però completare bene una stagione è sicuramente una buona cosa. Quindi anche per questo motivo ci siamo lasciati con mister Vanoli. Ci siamo incontrati giovedì scorso. E’ stato un incontro molto cordiale, in cui io comunque gli ho ricordato cose positive che ha fatto con noi. Gli auguro veramente un proseguo eccellente.

Abbiamo scelto Baroni perchè ci è piaciuto il percorso che ha fatto negli ultimi anni, in cui ha fatto cose eccellenti. Anche la stagione conclusa (con la Lazio, ndr) pur senza conseguire l’Europa League si è posizionato allo stesso livello della Fiorentina. Ha fatto certamente una buona stagione. Quindi…insomma, credo sia la scelta giusta per noi»

L’Europa può essere l’obiettivo del Torino?

«Insomma, diciamo che noi abbiamo vissuto tredici stagioni in Serie A in cui per otto volto siamo finiti nella parte a sinistra, ma solo due volte in Europa. Ovvio, è un obiettivo ma meglio non sbandierarlo troppo e partire a fari spenti. Peraltro nelle ultime due stagioni prima di questa eravamo arrivati alla giornata finale ancora in corsa per l’Europa.

Per cui insomma, qualcosa di buono abbiamo fatto! Però certamente l’obiettivo è sempre fare un passo avanti. Senza voler fare proclami eccessivi però l’obiettivo è certamente di migliorarsi»

Cosa aspettarci dal calciomercato? Baroni ha avanzato richieste?

«Ci sta parlando Vagnati, io l’ho visto un paio di volte. Non abbiamo fatto propriamente discorsi di mercato ma dobbiamo potenziare la rosa e abbiamo le idee chiare su cosa fare. Può essere che uno o due giocatori potranno essere ceduti, come accade dappertutto. Lo dico chiaramente. Ma certamente l’obiettivo è di rinforzare la squadra».

Presidente Cairo, a proposito di cessioni…Il Milan vuole Ricci?

«Mah…allora, consentitemi di non fare nomi, perchè secondo me non è giusto. E per il momento non ho trattative intavolate. Potrebbe anche succedere che magari non sia lui, ma sia un altro…non è detto. Certamente ragioneremo per bene, per fare le scelte giuste con investimenti per potenziare una squadra che parta più presto possibile con giocatori che diano un valore aggiunto alla squadra»