Torino, Cairo sicuro: «Il ko di Zapata come l’Inter senza Lautaro. Obiettivi e mercato? Ecco a che punto siamo»

Urbano Cairo fa il punto della situazione. Il presidente del Torino è intervenuto a margine della presentazione dell’ultima tappa del Giro d’Italia che avrà luogo quest’anno a Roma. Ermetiche le parole dell’imprenditore di Masio, che è prima tornato su l’infortunio del bomber dei granata Duvan Zapata (rottura del crociato per il colombiano lo scorso ottobre a San Siro contro l’Inter), per poi iniziare a tracciare la rotta e fissare gli obiettivi presenti e futuri della scuderia di Via Viotti. Vediamo dunque qui riportate le dichiarazioni raccolte dai giornalisti presenti:

CAIRO SULLA STAGIONE DEL TORINO – «Direi che quest’anno siamo al decimo posto il che non è niente male alla luce soprattutto dell’infortunio a Zapata che certamente ci ha tolto un giocatore importante per quello che faceva ma anche per la sua capacità di essere collante per la squadra. Se l’Inter avesse perso Lautaro o Thuram per tutta la stagione avrebbe fatto cose diverse»

GLI OBIETTIVI GRANATA – «Meglio fare le cose a fari spenti. Non dimentichiamoci poi che abbiamo rafforzato la squadra a gennaio e ora siamo qui nelle ultime quattro giornate a fare il massimo possibile». E ancora: «Io ho imparato che darsi obiettivi non è cosa positiva, meglio fare le cose a fari spenti, con innesti giusti e poi in tutte le squadre ci sono ricambi di giocatori che vengono venduti e comprati, l’importante è trovare i giocatori giusti per rafforzare la squadra»