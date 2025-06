Torino, Cairo incontra Vagnati e Baroni: ecco come procede il mercato granata

Torino, il presidente Urbano Cairo incontra il dt Davide Vagnati e il nuovo tecnico Marco Baroni, ecco come procede il calciomercato granata

Il conto alla rovescia in casa Torino parla chiaro e recita -16 giorni. La data del countdown segnata in rosso sul calendario è martedì 8 luglio, giorno in cui Marco Baroni e i suoi calciatori si ritroveranno tra le mura dello Stadio Filadelfia per dare il via alla preparazione verso la stagione 2025-2026.

Chi con ogni probabilità imboccherà l’entrata del centro sportivo che si affaccia su Via Spano il medesimo giorno è il direttore tecnico Davide Vagnati, colui il quale è chiamato a tessere le redini del calciomercato granata. Proprio a tal riguardo, il manager nato a Genova è costantemente in contatto con lo stesso Baroni e con il presidente del club Urbano Cairo. I tre non a caso hanno guardato insieme la recente partita del Torino Under 17 contro il Milan, terminata con la vittoria del campionato di categoria da parte dei giovani piemontesi.

Dunque dove metterà le mani Vagnati? Attualmente due sembrerebbero le priorità sul taccuino del dt del Torino. La prima: la ricerca degli esterni sulla trequarti da schierare nel 4-2-3-1 con cui scenderà in campo il Toro a partire dal prossimo agosto. La seconda, complice la sempre più vicina cessione di Vanja Milinković-Savić, la scelta del nuovo portiere.

Cairo e Vagnati a Torino

Iniziando dalla prima, non riscattato Elmas e con il tandem Lazaro-Nije insufficiente per coprire da solo un ruolo così catartico nei dettami di gioco baroniani, attualmente sarebbe Cyril Ngonge del Napoli il nome in cima alla lista dei desideri. Tra i pali invece – a patto che il portiere serbo lascerà effettivamente il Piemonte nei prossimi giorni – Elia Caprile (anch’egli partenopeo seppur in forza al Cagliari) potrebbe rappresentare una valida alternativa. Voci, rumors e forse poco di più, figlie di un mercato che (e non solo per Vanja) prima di poter annoverare nuovi acquisti dovrà contabilizzare alcune cessioni.

