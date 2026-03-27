Torino, si muove la finanza internazionale: il dossier sul club rilancia lo scenario di una possibile accelerazione verso la vendita

Torino, il dossier circola tra le banche d’affari: si accelera davvero sulla possibile vendita del club granata?

Da alcune settimane negli ambienti della finanza circola un nuovo dossier legato a un club storico del calcio italiano: il Torino, oggi nelle mani dell’imprenditore Urbano Cairo. Come riportato da Il Sole 24 Ore, tra gli operatori del settore è emerso il nome di Bank of America, colosso statunitense che avrebbe iniziato a muoversi con una certa attenzione sul dossier granata.

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Secondo le indiscrezioni, la banca americana starebbe monitorando la situazione forte della propria esperienza come consulente nel calcio europeo. Al momento non risultano acquirenti concretamente interessati al Torino, anche se il mercato di riferimento resta quello statunitense. Nel frattempo, fonti vicine a Cairo ribadiscono quanto dichiarato più volte dal presidente: «Sono aperto a vendere il Torino a uno più bravo e disponibile di me a fare investimenti. Non ho ancora ricevuto offerte». Segnali, però, indicano che qualcosa potrebbe iniziare a muoversi sul piano finanziario.

Un elemento chiave nella possibile partita della cessione riguarda lo stadio Olimpico Grande Torino. Un eventuale accordo con il Comune per la vendita dell’impianto, ora che le ipoteche sono cadute, potrebbe rappresentare un passaggio strategico. Cairo avrebbe così l’opportunità di rafforzare il patrimonio del club, rendendo la società più solida e appetibile in vista di eventuali trattative future.