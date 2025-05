Torino, operazione riuscita per Coco: il comunicato del club e i tempi di recupero 

Torino, operazione riuscita con successo per il difensore granata Saul Coco, ecco qui il comunicato del club e i possibili tempi di recupero

L’intervento di osteosintesi del terzo metacarpo della mano sinistra è andato a buon fine per Saul Coco. A renderlo noto il Torino FC tramite un comunicato ufficiale, apparso poco dopo le 19 sui portali del club. Il difensore spagnolo naturalizzato equatoguineano ha così posto rimedio alla frattura all’arto che l’aveva costretto a saltare l’ultima di campionato contro l’Inter domenica scorsa. Impossibile – ad oggi – stimare i tempi di recupero con esattezza. Per quanto la degenza non dovrebbe essere delle più lunghe è auspicabile che la stagione del classe ‘99 (che darà subito il via al percorso di riabilitazione) possa essere ormai terminata anzitempo. Riportiamo qui la nota integrale diramata dalla scuderia di Via Viotti:

TORINO COMUNICATO COCO – «Il Torino Football Club comunica che il calciatore Saul Coco è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi del terzo metacarpo della mano sinistra. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal dottor Dino Panero, presso la clinica Cellini, alla presenza dello staff medico del Torino. Il calciatore inizierà ora un percorso riabilitativo con un programma personalizzato».