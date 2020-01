Continuano le proteste e le contestazioni dei tifosi del Torino: ecco le immagini all’esterno dello stadio granata – VIDEO

(dal nostro inviato) – Continuano le contestazioni in casa Torino. Il clima era abbastanza teso già dalle prime ore della giornata, con parole dure nei confronti di Walter Mazzarri.

Il campo non ha risanato la frattura, anzi ha scavato un solco: i 7 gol subiti dall’Atalanta hanno scatenato l’ira dei tifosi all’esterno dello stadio Grande Torino. Brutto momento in casa granata, con la squadra in ritiro.