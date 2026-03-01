Connect with us
Torino, D’Aversa prima del match con la Lazio: «Situazione difficile ma bisogna ricreare entusiasmo. Zapata e Simeone insieme? Ecco cosa ho chiesto»

Published

1 ora ago

on

By

Roberto D'Aversa

Torino, Roberto D’Aversa ha parlato prima del match contro la Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico dei granata

A Dazn prima di Torino Lazio, Roberto D’Aversa ha parlato così.

COME ARRIVA«Arrivo con grande entusiasmo. Vengo in una situazione con difficoltà, altrimenti non sarebbe servito un cambio di allenatore. In questo momento devo analizzare il morale della squadra, dopo un cambio è sempre basso. I ragazzi si sentono responsabili come è giusto che sia. Serve ricreare entusiasmo dopo una sconfitta così pesante e serve ragionare su pochi principi, semplici, da portare in campo».

GOL SUBITI – «Quando si parla di gol subiti serve ragionare sulla fase difensiva e non su un solo reparto. La stessa squadra ha avuto 9 clean sheet e significa che la difesa sotto l’aspetto mentale ha qualche defezione. Serve lavorare sulla testa perché comunque hanno dimostrato per 9 partite di non subire gol e quindi bisogna cercare, anche nelle difficoltà, di continuare a essere determinati e concentrati».

ZAPATA E SIMEONE INSIEME «La prima cosa che ho chiesto ai miei è coraggio. Ho 5 attaccanti, mi sembrava opportuno partire con due attaccanti forti. Poter giocare con loro e un centrocampista offensivo come Vlasic dipende dalla loro interpretazione voglio che mi dimostrino che possono coesistere insieme».

