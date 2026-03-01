Torino, D’Aversa prima del match con la Lazio: «Situazione difficile ma bisogna ricreare entusiasmo. Zapata e Simeone insieme? Ecco cosa ho chiesto»

Torino, Roberto D’Aversa ha parlato prima del match contro la Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico dei granata

A Dazn prima di Torino Lazio, Roberto D’Aversa ha parlato così.

COME ARRIVA – «Arrivo con grande entusiasmo. Vengo in una situazione con difficoltà, altrimenti non sarebbe servito un cambio di allenatore. In questo momento devo analizzare il morale della squadra, dopo un cambio è sempre basso. I ragazzi si sentono responsabili come è giusto che sia. Serve ricreare entusiasmo dopo una sconfitta così pesante e serve ragionare su pochi principi, semplici, da portare in campo».

GOL SUBITI – «Quando si parla di gol subiti serve ragionare sulla fase difensiva e non su un solo reparto. La stessa squadra ha avuto 9 clean sheet e significa che la difesa sotto l’aspetto mentale ha qualche defezione. Serve lavorare sulla testa perché comunque hanno dimostrato per 9 partite di non subire gol e quindi bisogna cercare, anche nelle difficoltà, di continuare a essere determinati e concentrati».

ZAPATA E SIMEONE INSIEME – «La prima cosa che ho chiesto ai miei è coraggio. Ho 5 attaccanti, mi sembrava opportuno partire con due attaccanti forti. Poter giocare con loro e un centrocampista offensivo come Vlasic dipende dalla loro interpretazione voglio che mi dimostrino che possono coesistere insieme».