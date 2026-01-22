Torino, emergenza totale verso Como: Masina ko dopo la Coppa d’Africa e ansia Simeone! Il punto sull’infermeria dei granata

Non c’è pace per il Torino e per il suo allenatore Marco Baroni. La ripresa degli allenamenti al Filadelfia ha portato in dote notizie tutt’altro che rassicuranti dall’infermeria, complicando notevolmente i piani in vista della prossima trasferta contro il Como di Cesc Fabregas. La novità più amara riguarda Adam Masina: il difensore marocchino, rientrato dopo oltre un mese di assenza per la Coppa d’Africa (conclusa con la sconfitta in finale contro il Senegal), è tornato alla base in condizioni precarie. Una forte contusione al bacino, rimediata proprio nell’ultimo atto del torneo continentale, lo costringerà a saltare non solo la sfida contro i lariani, ma probabilmente anche il successivo impegno casalingo contro il Lecce.

L’emergenza difensiva costringerà il tecnico dei Granata a scelte obbligate, affidandosi nuovamente al terzetto composto da Adrien Tameze, Saul Coco e Ardian Ismajli, con il cileno Guillermo Maripán come prima alternativa. Ma i guai non finiscono qui. In un momento cruciale della stagione, che vedrà i piemontesi affrontare tra meno di due settimane anche l’Inter in Coppa Italia, si fermano altri due pedine fondamentali. Gli esami strumentali hanno confermato lesioni ai flessori della coscia sinistra sia per il centrocampista lituano Gvidas Gineitis che per l’esterno Zakaria Aboukhlal.

Per entrambi si prospetta uno stop di 3-4 partite: una perdita pesante, considerando che l’ex Tolosa era stato titolare in tutte le cinque gare del 2026 adattandosi perfettamente al 3-5-2, mentre il giovane regista baltico aveva scalzato Cesare Casadei nelle gerarchie. L’unica speranza di sorriso arriva dall’attacco: Giovanni Simeone sta provando a stringere i denti. Il “Cholito”, fermo per una contusione al polpaccio, ha svolto lavoro personalizzato per evitare rischi. L’obiettivo dell’attaccante argentino è strappare almeno una convocazione per la panchina, pronto a dare il suo contributo a gara in corso se il dolore dovesse dare tregua.

