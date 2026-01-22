Calciomercato Torino, virata su Jappert per la difesa! A centrocampo l’obiettivo è Prati, ma…

Calciomercato Torino, virata su Jappert per la difesa dopo lo stop per Ricardo: trattativa anche col Cagliari per Prati a centrocampo

Il mercato del Torino vive una fase di profonda trasformazione tra occasioni da cogliere al volo e una filosofia sempre più incentrata sui giovani. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo aver perso definitivamente la corsa per il brasiliano Ricardo, finito alla Dinamo Mosca per dubbi sulle sue condizioni fisiche e per un’offerta russa superiore (7 milioni), i Granata hanno virato con decisione su Kevin Jappert. Il difensore italo-argentino del Barracas Central, attualmente in prestito all’Atletico Rafaela, è il nuovo obiettivo concreto per la retroguardia: il costo del cartellino si aggira sui 3-4 milioni. L’alternativa rimane il serbo Nikola Simic del Partizan Belgrado, mentre la pista che portava a Diego Coppola si raffredda a causa della concorrenza di Milan e Fiorentina.

Sempre secondo il quotidiano torinese, a centrocampo la situazione è complicata dall’infortunio di Ivan Ilic, ma si lavora per un regista: il nome caldo è Matteo Prati del Cagliari. Per il talento ex SPAL, valutato 7 milioni, il Toro ha offerto il cartellino di Faustino Anjorin, trequartista appena riscattato dall’Empoli. C’è ancora distanza tra domanda e offerta, ma i piemontesi sono in pole. Sul fronte uscite minori, il portiere Mihai Popa torna al Cluj e il Maiorca pressa per l’esterno Cyril Ngonge.

Parallelamente, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, avanza la “linea verde” voluta dal presidente Urbano Cairo. Il DS Gianluca Petrachi ha portato a casa Rafel Obrador, terzino sinistro classe 2004 scuola Real Madrid, pronto a sostituire subito l’infortunato Zakaria Aboukhlal. Ma la rivoluzione è anche interna: con Emirhan Ilkhan promosso titolare in regia e i vari Cesare Casadei, Gvidas Gineitis e Alieu Njie sempre più centrali, il tecnico Marco Baroni attinge a piene mani dalla Primavera, aggregando giovanissimi come Perciun, Pellini e Acquah.

