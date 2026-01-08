Calciomercato Torino, Petrachi alla ricerca dei colpi per gennaio: da Ricardo all’intreccio Marianucci! Tutti i nomi

Calciomercato Torino, Petrachi si muove: le operazioni in ballo, in entrata e in uscita, per la finestra di gennaio. I nomi caldi

Il calciomercato del Torino si accende improvvisamente, tra trattative che si complicano e nuove piste che prendono quota. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo Gianluca Petrachi è costretto a rivedere le strategie per il pacchetto arretrato. L’obiettivo principale resta Ricardo, versatile difensore mancino di proprietà del Botafogo. Nonostante ci sia già un accordo di massima con il giocatore, la società brasiliana fa muro: per liberare il proprio gioiello chiede una valutazione tra gli 8 e i 9 milioni di euro e, soprattutto, l’inserimento dell’obbligo di riscatto legato alla salvezza dei granata, condizioni che stanno rallentando l’affare.

Di fronte a questo stallo, il ds del club piemontese ha riaperto con decisione i contatti con il Napoli. Nel mirino è finito Luca Marianucci, promettente centrale difensivo esploso con la maglia dell’Empoli e oggi nel giro della Nazionale Under 21. Il ragazzo trova poco spazio nelle rotazioni dei partenopei campioni d’Italia e cerca minutaggio. L’operazione potrebbe allargarsi includendo anche Cyril Ngonge, estroso attaccante esterno belga. Il nodo resta la formula: il Toro spinge per un prestito con diritto di riscatto a cifre importanti, mentre gli azzurri preferirebbero un prestito secco per non perdere il controllo sul cartellino, monitorato anche da Cremonese e Cagliari.

La vera fumata bianca, però, riguarda la fascia sinistra. Il quotidiano torinese conferma l’intesa raggiunta per Rafa Obrador, talentuoso terzino sinistro dell’Under 21 spagnola. Il classe 2004, che ha faticato a imporsi al Benfica dopo essere arrivato nell’ambito dell’operazione Carreras, si trasferirà sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto. Intanto, si muove il mercato in uscita: l’esperto Cristiano Biraghi e il francese Niels Nkounkou non sono stati convocati per l’ultima gara, segnale inequivocabile del loro addio, mentre anche il possente georgiano Saba Sazonov resta in lista di sbarco.

