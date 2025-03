Torino, la Curva Maratona ricorda la tifosa Bridget: lo striscione prima del match con l’Empoli – FOTO

Torino, la Curva Maratona ricorda la tifosa Bridget, bellissimo striscione dei fan granata prima della gara di Serie A contro l’Empoli

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). ‘Ciao Bridget cuore granata’, recita così lo striscione esposto questa sera dagli ultras della Curva Maratona – cuore pulsante del tifo piemontese – a pochi istanti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Empoli. Il riferimento è a Bridget Biancardi, tifosa granata venuta tristemente a mancare qualche giorno or sono.

♥️La Curva Maratona ricorda la tifosa Bridget allo Stadio prima di #Torino vs Empoli 📷 @LorenzoBosca pic.twitter.com/4pHk4CAyU5 — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) March 15, 2025

Conosciuta nell’ambiente Torino, un’infezione si è rivelata fatale per la trentasettenne di Felonica. Già nell’ultima gara casalinga disputata dai ragazzi di Paolo Vanoli nel capoluogo piemontese contro il Milan era apparso un lenzuolo con su sopra dipinto ‘Non mollare’ in Maratona. Dopo aver accompagnato il feretro durante il funerale che si è svolto in data odierna i supporters sabaudi hanno quindi scelto di salutare così Bridget in quella che per anni è stata casa sua.