Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Torino Fiorentina 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si parte

2′ Tiro di Lukic – Ci prova il numero sette granata con un tiro debole da fuori area, para facile Dragowski

6′ Fiorentina pericolosa – Venuti mette un cross in mezzo sul quale Vlahovic per pochissimo non interviene e devia in porta da due passi

9′ Tiro di Biraghi – Ci prova l’ex Inter con un tiro di sinistro che termina abbondantemente fuori

10′ Palo di Vlahovic – Ribery trova un corridoio incredibile e mette Vlahovic davanti alla porta, il numero nove viola però, solo davanti a Sirigu colpisce il palo

16′ Toro in difficoltà – I granata non riescono a creare azioni offensive degne di note e subiscono il palleggio della Fiorentina

20′ Chance per il Toro – Singo sfonda sulla sinistra e conquista un calcio d’angolo per i granata.

21′ Buongiorno salva tutto – Venuti dalla destra mette in mezzo un cross basso sventato all’ultimo secondo da Buongiorno che anticipa il tap-in di Vlahovic

25′ Fiorentina vicino al gol – Biraghi sfonda sulla sinistra e crossa in mezzo ma nessun giocatore viola arriva sulla palla per battere a rete

28′ I granata reclamano il calcio di rigore – Lancio in verticale di Zaza per Lukic, che va a controllare di testa e poi colpisce ancora per vie aeree: Dragowski fa muro in uscita, poi il centrocampista granata va giù dopo il contatto con l’estremo difensore viola. Dopo qualche secondo di consulto con il VAR l’arbitro fa riprendere con una rimessa laterale

36′ Chance per Belotti – Torino che guadagna un calcio d’angolo, sul quale Ansaldi trova Belotti sul primo palo. Quarta lo infastidisce, e il capitano granata alza un campanile che termina fuori.

39′ Traversa di Zaza – Sponda di Belotti di testa che libera Zaza solo davanti al portiere: il numero 11 granata carica il sinistro che si infrange sulla traversa

45′ Lyanco salva il Toro – Due volte murata da Lynaco la Fiorentina! Prima Bonaventura di testa sul cross di Amrabat, poi è invece Ribery a provarci a giro dal centro-sinistra, ma sbatte di nuovo su Lyanco.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Ribery PAGELLE

Torino Fiorentina 0-0: risultato e tabellino

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Baselli, Gojak, Rodriguez, Verdi, Murru, Nkoulou. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella; Quarta, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. A disposizione: Terracciano, Ricco, Borja Valero, Kouame, Caceres, Barreca, Montiel, Callejon, Pulgar, Eysseric, Igor. Allenatore: Prandelli.

AMMONITO: Lyanco