Moviola Torino Fiorentina: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Torino Fiorentina

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Fiorentina, valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Di Bello



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

28′ I granata reclamano il calcio di rigore – Lancio in verticale di Zaza per Lukic, che va a controllare di testa e poi colpisce ancora per vie aeree: Dragowski fa muro in uscita, poi il centrocampista granata va giù dopo il contatto con l’estremo difensore viola. Dopo qualche secondo di consulto con il VAR l’arbitro fa riprendere con una rimessa laterale