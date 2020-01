Torino Genoa, affaticamento per Nkoulou e Rincon: partono dalla panchina

Torino Genoa, Nkoulou e Rincon in non perfette condizioni fisiche. I due partono dalla panchina nel match di Coppa Italia

Nikolas Nkoulou e Tomas Rincon non faranno parte, almeno dall’inizio, di Torino-Genoa. I due partono dalla panchina nel match di Coppa Italia a causa delle condizioni fisiche non perfette.

Al termine dell’allenamento odierno Mazzarri ha chiesto i suoi le condizioni fisiche, con i due che hanno affermato di non essere in condizione ottimale per giocare dall’inizio. Qualora ci fosse bisogno del loro aiuto sarebbero tuttavia pronti a subentrare.