Torino Genoa, il tifo granata non dimentica Nicola: «Uno di noi»

Torino Genoa, il cuore del tifo granata non dimentica Davide Nicola. La Maratona: «Uno di noi, Nicola uno di noi»

(Inviato allo Stadio Olimpico “Grande Torino”) – Appena una stagione da giocatore del Torino, per Davide Nicola, ma sufficiente per rimanere nel cuore del tifo granata. L’apporto dato, nell’annata 2005/06, dall’attuale tecnico del Genoa al ritorno in Serie A alla squadra non è stato dimenticato.

A tal punto che durante il primo tempo della partita di Coppa Italia, la parte più calda dei sostenitori del Torino ha innalzato un coro per l’allenatore: «Uno di noi, Nicola uno di noi».