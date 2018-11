Torino, con il Genoa spazio al tridente Iago-Belotti-Zaza

Dopo lo spezzone contro il Cagliari, il Torino sfiderà il Genoa con il tridente pesante davanti: Iago Falque insieme a Belotti e Zaza

Reduce dal pareggio della Sardegna Arena contro il Cagliari, il Torino è atteso domenica dalla sfida casalinga contro il Cagliari. Ed è tempo di svolta tattica per i granata, secondo quanto spiega Tuttosport: dal classico 3-5-2 caro a mister Walter Mazzarri a un assetto più offensivo, con un centrocampista in meno ed un attaccante in più. Dopo i minuti giocati insieme contro i rossoblu, Simone Zaza potrebbe completare il reparto avanzato dal 1′ insieme a Iago Falque e Andrea Belotti.