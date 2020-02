Torino, i numeri di Cairo: in 14 anni ben 17 cambi di panchina

Torino, tutti i numeri di Cairo con i suoi allenatori: in 14 anni addirittura 17 cambi di panchina, coinvolti 12 tecnici

Tutti i numeri di Cairo. Piuttosto elevati, in realtà, in tema di allenatori. Perché in 14 anni al timo del Torino, il presidente granata ha optato per ben 17 cambi di panchina che hanno interessato 12 differenti profili.

Undici più Longo, per meglio dire, che sarà il prossimo. Prima di lui De Biasi, Zaccheroni, Novellino, Camolese, Colantuono, Beretta, Lerda, Papadopulo, Ventura, Mihajlovic e Mazzarri.