Torino, il punto sul mercato: Bremer in uscita, mistero Belotti

Il Torino deve fare i conti in vista del mercato estivo: chi resta, chi parte e chi potrebbe arrivare in granata

Il Corriere della Sera fa il punto sulla rosa dei granata in vista del prossimo mercato, reparto per reparto: in porta Berisha sembra sicuro di rimanere, mentre attenzione massima su Milinkovic-Savic. In difesa Bremer sembra destinato a partire, mentre gli altri sembrano vicini alla conferma.

A centrocampo piace Lazzari e si lavorerà per trattenere Pobega, mentre in attacco l’obbiettivo è Praet, ma costa 12 milioni. Nessuna novità invece su Belotti, sempre più fuori dal Torino.