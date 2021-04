Torino in campo per l’Udinese: tre granata a parte

Il Torino si è allenato in vista del match contro l’Udinese: Lyanco, Singo e Nkoulou hanno svolto una seduta a parte. Il report ufficiale

«Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con un allenamento pomeridiano. Dopo il riscaldamento con l’attivazione muscolare, in campo, Davide Nicola ha fatto svolgere lavori sulla parte atletica e poi ha diretto esercitazioni tecniche che si sono concluse con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti.

Per quanto concerne il bollettino medico, terapie per Lyanco; terapie e lavoro individuale per Singo, mentre Nkoulou si è allenato in parte con i compagni e poi con una tabella personalizzata. Per Belotti e compagni domani sessione mattutina».