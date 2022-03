Torino Inter, Mancini osserva gli azzurri: diversi i nomi nella lista

Roberto Mancini osserverà con attenzione Torino Inter: diversi gli osservati speciali tra granata e nerazzurri in vista dei Playoff

Torino Inter è la sfida di questa sera, ma è anche un’occasione per Roberto Mancini di osservare diversi azzurri all’opera.

Il Ct non sarà presente allo stadio, ma manderà un uomo di fiducia per monitorare le condizioni di Belotti, Barella e Bastoni. Questi i tre nomi che per certo verranno chiamati da Mancini, ma attenzione anche alle possibili sorprese Pobega, Mandragora, Ricci e anche Darmian gli osservati speciali. Lo riporta Tuttosport.