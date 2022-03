Torino Inter, tabù casa per i granata: Juric a secco da due mesi

Il Torino non sa più vincere in casa, ultimo successo il 10 gennaio scorso: e domenica arriva l’Inter, Juric cerca il colpaccio

Per il Torino è tabù casa, così la squadra di Juric ha cominciato a guardarsi alle spalle e non sbircia più la zona Europa. Colpa dei tracolli contro Venezia e Cagliari, due squadre invischiate nella lotta salvezza, e del pareggio in extremis contro il Sassuolo, un 1-1 che grida ancora vendetta per l’andamento della sfida. Le tre gare consecutive senza successi hanno allungato la striscia negativa: ora l’ultimo acuto al Grande Torino è del 10 gennaio, esattamente due mesi fa, con l’exploit contro la Fiorentina per 4-0.

Domenica c’è l’Inter

E adesso arriverà l’Inter, stanca dal punto di vista fisico per le energie consumate ad Anfield ma galvanizzata mentalmente per il successo (seppur inutile) contro il Liverpool. E’ una squadra che fa paura, è la principale accreditata allo scudetto a maggior ragione adesso che ha da pensare soltanto al campionato, ma in trasferta non sta brillando: tre pareggi consecutivi contro Genoa, Napoli e Atalanta, ecco perché il Toro ha il dovere di provarci.

Berisha: «Siamo tosti»

«Tutti hanno capito che siamo una squadra tosta e difficile da affrontare – ha commentato a Torino Channel Berisha, portiere in odore di conferma anche contro i nerazzurri – e dobbiamo continuare sulla nostra strada: ogni partita è diversa, vedremo cosa succederà contro l’Inter». E poi si potrà puntare sul fattore Grande Torino, con i dati del botteghino finalmente in crescita per il match di cartello: merito dei tanti tifosi nerazzurri attesi al posticipo di domenica sera, ma Bremer e compagni avranno anche una grande spinta dalla Maratona.

Ricci: «Passo in più per i tifosi»

E Ricci punta proprio su questo: «E’ per la nostra gente che dobbiamo fare un passo in più, l’Inter è forte ma possiamo dare filo da torcere ai nerazzurri» le parole del centrocampista che a Bologna ha fatto il suo esordio da titolare e adesso cerca la conferma. «Sento la vicinanza dei tifosi – ha aggiunto il classe 2001 a Torino Channel – e sono rimasto stupito in positivo dall’ambiente dentro e fuori dal campo».