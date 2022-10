Torino, Juric: «L’Udinese è tosta, però noi abbiamo creato tanto»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «L’Udinese è tosta, però noi abbiamo creato tanto, ma è anche vero che fosse uscito un altro risultato non sarebbe stato strano. Siamo stati bravi e abbiamo segnato, ma fosse uscito un altro risultato non ci sarebbe stato nulla da dire».

TORO – «In altre gare abbiamo fatto di meglio, oggi abbiamo anche sofferto. Fai un punto in cinque gare, ci siamo sbloccati in coppa e oggi siamo riusciti a fare una buona prestazione, però dipende da come guardiamo, se pensiamo solo al risultato sì siamo arrivati all’obiettivo».