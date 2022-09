Torino, Juric e le contromisure per Kvara: le ultime

Il Torino sabato andrà al Maradona per affrontare il Napoli e lo vuole fare in grande stile tornando a fare punti dopo due sconfitte consecutive

Il Torino sabato andrà al Maradona per affrontare il Napoli e lo vuole fare in grande stile tornando a fare punti dopo due sconfitte consecutive.

Tra recuperi e ritorni dalla Nazionale, il tecnico Juric studia le contromosse per affrontare la squadra di Spalletti. In mezzo al campo dovrebbero tornare in coppia Linetty e Lukic, visto che Ricci difficilmente recupererà per la sfida. Ma l’idea di Juric è quella di provare a bloccare Kvara e starebbe pensando di metterci Schuurs in marcatura stretta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.